People. L'animateur normand Laurent Ruquier s'en prend à Nabilla à Cannes : un conflit éclate entre les deux

Le festival de Cannes 2025 bat son plein, et avec lui son lot de séquences inattendues. L'émission C à Vous, exceptionnellement délocalisée sur la Croisette pour l'occasion, a accueilli un duo improbable : l'actrice hollywoodienne Jodie Foster, invitée d'honneur pour présenter son nouveau film en sélection officielle, et Nabilla Benattia-Vergara, influenceuse et ancienne star de télé-réalité, désormais femme d'affaires à succès.

Si la présence de l'icône américaine ne fait débat pour personne, celle de Nabilla a divisé les téléspectateurs… et même fait bondir un certain Laurent Ruquier.

Laurent Ruquier s'indigne : "C'est honteux !"

Toujours prompt à dire ce qu'il pense, Laurent Ruquier, l'animateur bien connu originaire du Havre, n'a pas mâché ses mots au lendemain de cette émission. Intervenant publiquement, il a déclaré : "Dieu sait que j'aime beaucoup Anne-Elisabeth Lemoine et l'émission C à Vous, mais franchement, quand on reçoit Jodie Foster, on ne reçoit pas Nabilla en même temps !"

Avant de marteler, indigné : "Je trouve ça honteux, moi !" Un avis tranché, qu'il justifie par le "grand écart" entre les deux profils, selon lui difficilement compatibles sur un même plateau.

Nabilla répond sans filtre : “Vous êtes encore vivant vous ?”

Nabilla, fidèle à son franc-parler numérique, ne s'est pas laissé faire. C'est sur X (ex-Twitter) qu'elle a choisi de répondre à l'animateur normand, en publiant un message cinglant : "Vous êtes encore vivant vous ? CON DESCENDANT."

Une phrase choc, à double tranchant, qui a immédiatement déclenché une avalanche de réactions, entre rires, soutien et critiques. L'influenceuse montre une nouvelle fois qu'elle ne laisse aucune attaque sans réponse.

Deux mondes qui s'entrechoquent : télé classique vs influence digitale

Ce clash illustre bien le fossé grandissant entre deux sphères médiatiques. D'un côté, une génération incarnée par Laurent Ruquier, attachée aux codes de la télévision classique et aux figures culturelles établies. De l'autre, celle de Nabilla, issue des réseaux sociaux, souvent décriée mais suivie par des millions de fans.

Un choc générationnel et culturel qui, à chaque collision, ne manque pas de faire du bruit. Et pendant que les projecteurs de Cannes illuminent les tapis rouges, sur les réseaux, ce sont les clashs qui volent la vedette.

Et maintenant ?

Laurent Ruquier n'a, pour l'instant, pas répliqué à la sortie de Nabilla. Mais une chose est sûre : on ne risque pas de les retrouver ensemble de sitôt sur un plateau. Quoi qu'il en soit, l'épisode aura au moins offert un coup de projecteur inattendu…