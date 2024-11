Rouen. Kev Adams ouvre le Fridge, premier comedy club de Normandie

C'est une première en Normandie, et qui est destinée à devenir le nouveau temple de l'humour de la région. Le Fridge comedy club, lancé à Paris par Kev Adams, ouvre une antenne à Rouen, mardi 26 novembre au 4 rue Georges d'Amboise dans les quartiers ouest. Le lieu est complètement dédié aux spectacles d'humour, et en particulier au stand-up, lorsqu'un humoriste est seul sur scène et raconte ses blagues dans une certaine intimité avec le public. "Le plaisir d'un comedy club, c'est la proximité, on a l'impression qu'un pote nous raconte des histoires dans son salon", explique simplement Kev Adams. A Rouen, deux sessions d'1h à 1h15 sont organisées chaque soir du mardi au jeudi et trois sessions les vendredis et samedis, pour 22€. A chaque fois, cinq artistes en moyenne ont cinq à sept minutes chacun pour faire rire, devant une petite centaine de personnes attablées près de la scène. "L'idée, contrairement à une sortie au théâtre, c'est de découvrir un maximum de comédiens, d'être surpris par des stars de l'humour et des jeunes talents, le tout en sirotant un verre et en mangeant un bout." La programmation est tenue secrète jusqu'au bout et les artistes sortent d'un faux frigo placé dans le décor, d'où le nom de la salle (frige veut dire "frigo" en anglais). "On a essayé de faire un lieu assez classe, assez élégant, un peu 'instagrammable'." Un espace bar permet de déguster un cocktail et de la petite restauration avant le spectacle. Des consommations sont aussi servies à table.

"C'est une salle de travail"

Le comedy club, "c'est une salle de travail", insiste aussi l'humoriste et comédien. "Tout le monde a besoin de tester ses blagues. Si tu arrives à faire 'claquer' tes blagues devant 80 personnes, tu vas pouvoir le faire devant 500 tranquillement." Et si Kev Adams a choisi Rouen, c'est parce qu'il s'est associé à Loïc Bonnet, le patron du Théâtre à l'ouest qui a déjà largement œuvré pour placer la capitale normande sur la carte des villes où les humoristes s'arrêtent pour jouer. "Je voulais ouvrir un comedy club depuis longtemps, indique Loïc Bonnet. Kev, c'est un vrai bosseur. Et c'est un métier de faire du comedy club, c'est très difficile de programmer les plateaux." Au 4 rue Georges d'Amboise, il a trouvé un lieu idéal, à côté du Théâtre à l'ouest. Les deux associés ont acheté l'immeuble et complètement retapé les lieux. La programmation est laissée entièrement aux équipes du Fridge. Les talents du comedy club vont se déplacer à Rouen, qui bénéficie de sa proximité avec Paris. Le principe reste le secret, évidemment. Mais la scène parisienne a déjà accueilli Kev Adams, bien sûr, Gad Elmaleh, Hakim Jemili, Paul Mirabel, Tania Dutel, Meryem Benoua, Redouane Bougheraba, Paul de Saint Sernin et bien d'autres. "Un employé va conduire un van tous les jours à Paris pour aller chercher les artistes et les ramener ensuite", explique Loïc Bonnet, qui promet de belles surprises. C'est tout l'intérêt de développer cette franchise, que Kev Adams espère aussi voir naître dans d'autres villes de France. "Ça crée des liens entre les comedy club et ça permet aux artistes de se créer un nom chez eux puis d'être envoyés dans les autres Fridge pour se faire connaître d'un autre public." Petit à petit, en fonction du succès du lieu, de la place sera faite pour la scène locale, mais le Fridge Rouen ne propose pas pour commencer de soirée "open mic", c'est-à-dire de scène ouverte aux complets débutants.

Pratique. 22€ par session du mardi au samedi. lefridgerouen.com.