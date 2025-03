Rouen. La folie douce et burlesque de Pierre Aucaigne au Théâtre à l'ouest

Indissociable de son personnage Momo, l'humoriste Pierre Aucaigne reprend son spectacle Cessez au Théâtre à l'ouest de Rouen, samedi 29 et dimanche 30 mars.

Nouvelle session de "Cessez !"

Ce spectacle, imaginé il y a 10 ans, a parcouru de nombreux pays francophones : Suisse, Belgique, France mais aussi Québec. C'est le quatrième one-man-show de Pierre Aucaigne, et c'est un tel favori du public que l'artiste n'a jamais cessé de le jouer. "Un directeur de théâtre vient présenter sa saison artistique, explique Pierre Aucaigne, mais c'est un individu complètement déjanté." Le titre même du spectacle vient d'un gimmick : "Il s'adresse au public qu'il tente de canaliser par cette interjection répétée." Comique de répétition, mais surtout comique visuel et burlesque, l'artiste a fait de l'absurde son fer de lance.

Une galerie de personnages

Le directeur de théâtre essuie imprévu sur imprévu, et accueille malgré tout les interventions d'un chanteur raté, d'un syndicaliste engagé et de Momo, naïf, inadapté et touchant de fantaisie. "C'est le neveu de Maria Bodin", explique Pierre Aucaigne, qui entretient des liens étroits avec le duo comique les Bodin's. Régulièrement présenté sur la télévision belge, mais également présent dans deux des films des Bodin's, Momo est rapidement devenu un personnage culte. "Je force le trait avec mes personnages, ce sont des caricatures, presque des personnages de BD. Mais j'ai toujours beaucoup de tendresse pour eux."

A bonne école

Ce qui assure le succès de Pierre Aucaigne c'est l'intemporalité de ce spectacle. Son humour, en marge des mouvements contemporains, emprunte à l'art clownesque. "J'ai gardé beaucoup d'admiration pour Alex Métayer mais aussi pour le clown québécois Marc Favreau et son personnage Sol. J'aime les jeux de mots aussi bien que les situations absurdes. Mon directeur de théâtre est toujours hors-sol, il m'a été inspiré par les nombreux metteurs en scène que j'ai pu croiser, c'est un personnage tout à fait allumé !"

Samedi 29 à 21h et dimanche 30 mars à 17h. Théâtre à l'ouest à Rouen. 17 à 21€. theatrealouest.com