Télévision. Cette star normande a refusé de succéder à Olivier Minne sur "Fort Boyard"… sans le moindre regret

Il a longtemps fait le bonheur des téléspectateurs avec ses costumes extravagants, ses blagues bien senties et un extraterrestre nommé Bill. En 2025, l'animateur normand emblématique Vicent Lagaf' a fait son grand retour sur RMC Story avec Le Bigdil, version musclée et remise au goût du jour. Pourtant, quand France 2 lui a proposé de reprendre les rênes de Fort Boyard après Olivier Minne, il a poliment décliné.

“C'est un des rares trucs qui m'auraient amusé… mais sans regret”, confie-t-il dans une interview accordée au Parisien le 25 mai 2025. Une décision étonnante pour certains, mais parfaitement assumée par celui qui cumule plus de 45 ans de carrière dans l'audiovisuel.

“Mon téléphone ne sonnait plus. Maintenant, on m'appelle 10 fois par jour”

Installé depuis plusieurs années à Cavalaire-sur-Mer dans le Var, l'ex-animateur star de TF1 n'imaginait pas remonter un jour sur le devant de la scène.

“Oui, ça me fait marrer parce que j'ai 65 ans et 45 ans de métier. Pas une seconde, j'imaginais que ça pouvait repartir”, raconte-t-il avec humour. Mais avec 1,8 million de téléspectateurs pour le retour du Bigdil en début d'année, tout s'est accéléré. “Cela s'appelle le showbiz. Mon téléphone ne sonnait plus pendant des années et maintenant on m'appelle 10 fois par jour. On m'a même proposé de remplacer Olivier Minne à Fort Boyard"

Des projets sur mesure : mécanique, défis et gros moteurs

S'il a refusé Fort Boyard, ce n'est pas par caprice. C'est surtout parce que Vicent Lagaf' est déjà sur tous les fronts. En plus du Bigdil nouvelle génération, l'animateur produit trois émissions 100% sur mesure, avec une bonne dose d'huile de moteur et de copains :

• SOS Garage, pour venir en aide à des mécanos en galère.

• Duel de mécanique, une émission rare et spectaculaire, où il teste des voitures dans des lieux insolites.

• Et bientôt, Les Mécanos de l'Enfer, un nouveau programme où des équipes d'amis doivent construire des bolides de folie.

“Ça fait longtemps que je voulais faire ça. C'est tellement énorme à produire qu'on n'en fera qu'une par an”, explique-t-il.

Un retour en grâce assumé

Entre plateaux télé, tournages et bolides à customiser, le Rouennais le plus culte de la télé semble bien décidé à écrire sa propre suite. Sans pression, sans regret. Et surtout, sans jamais renier ce qui fait son style : une liberté totale, un humour bien à lui, et une fidélité à ses valeurs.

Fort Boyard, ce sera donc sans lui. Mais le show Lagaf', lui, ne fait que recommencer.