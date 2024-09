People. Ragnar le Breton : l'humoriste cash et décalé qui a secoué Fort Boyard est en fait… normand

Un personnage qui secoue les réseaux et la télé

Cet été 2024, dans les épisodes de Fort Boyard, un personnage sort du lot : Ragnar le Breton. Grand, blond, musclé, et surtout un langage direct qui frôle souvent la vulgarité, il attire rapidement l'attention des téléspectateurs.

Ce personnage, il est taillé sur mesure par Matthias Quiviger, un comédien qui, comme son nom l'indique, est originaire de… Normandie. Et oui, c'est à Evreux que notre ami "Le Breton" s'est fait connaître : sous le pseudonyme de Michel Venum, un faux coach sportif "beauf".

De Michel Venum à Ragnar le Breton : une ascension fulgurante

Tout a commencé en 2021, lorsque Matthias Quiviger lance sur Instagram des vidéos humoristiques où il incarne Michel Venum, un coach à la fois abominable et attachant, enchaînant les clichés et les stéréotypes sur les salles de sport. Son personnage devient rapidement viral grâce à son approche décalée et ses fameuses gifles données à des volontaires qui paient jusqu'à 300€ pour se prendre une "carabine". La salle de sport dans laquelle Matthias tourne ses vidéos n'est autre que l'Espace bien-être situé dans la zone industrielle, dans le quartier de Nétreville à Evreux. C'est là, dans cette ville de l'Eure, que son personnage a pris forme et que l'humoriste s'est construit une communauté fidèle.

Son succès sur Internet l'amène à se faire une place au cinéma avec des apparitions dans des films comme Le Flic de Belleville ou encore Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Mais son véritable coup de projecteur arrive avec son premier one-man-show Heusss en 2022.

L'aventure Fort Boyard et un personnage attachant

En août 2024, Ragnar le Breton participe à Fort Boyard, aux côtés de personnalités comme Philippe Etchebest et Fabien Olicard. Avec son équipe, ils remportent près de 20 000 euros pour l'association Les Pompiers Solidaires. Son passage marque les esprits et son personnage séduit encore davantage les téléspectateurs, confirmant son statut de star montante du divertissement français.

Derrière Ragnar, un homme de Normandie

Le grand secret de Ragnar le Breton ? Malgré son pseudonyme qui renvoie à ses origines bretonnes par ses oncles et à la figure du viking Ragnar Lodbrok, Matthias Quiviger est profondément normand. C'est à Evreux qu'il a puisé l'inspiration pour son personnage. Il vit en Normandie, entouré de sa famille, marié depuis 2008 à une aide-soignante et père de deux fils, il mène une vie bien loin de l'image exagérée qu'il renvoie à l'écran.

"Je sais que ça ne plaira pas aux Bretons, mais j'adore les Normands", plaisante-t-il souvent.