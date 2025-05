People. La condition non négociable de Vincent Lagaf', animateur rouennais, pour revenir à la télévision

Vincent Lagaf', figure culte du petit écran et natif de Rouen, a fait depuis plus d'un an son grand retour. Celui que les téléspectateurs ont tant aimé pour son humour décalé et son sens du spectacle n'a pas dit son dernier mot. En interview au Parisien le 25 mai 2025, l'animateur a dévoilé les coulisses de ses futurs projets… et les conditions qu'il impose pour continuer à faire de la télévision à sa manière.

Une règle d'or : pas plus de trois tournages par jour

Dans une industrie où certains animateurs enchaînent les plateaux à la chaîne, Vincent Lagaf' préfère ralentir la cadence. Il le dit sans détour :

"Moi, je ne bosse pas 14 heures par jour, hein ? Je suis très admiratif du talent de Nagui et Jean-Luc Reichmann qui arrivent à mettre en boîte entre 8 et 12 numéros par jour. Moi, je refuse de faire plus de trois émissions à la suite."

Pas question donc de surchauffer le moteur : trois émissions par jour, c'est son maximum. Et ce n'est pas de la flemme, mais une vraie exigence artistique. "Six heures de one-man-show non-stop, c'est déjà pas mal", glisse-t-il avec humour. Une rigueur qui explique sans doute pourquoi, plus de vingt ans après, le public l'attend toujours avec autant d'enthousiasme.

Le Bigdil revient, et il ne fera pas les choses à moitié

Son programme phare, Le Bigdil, est revenu… et continue de se développer. "Je ne voulais pas faire un sous 'Bigdil'. Il ressemble à 90% à ce que je veux faire. Le niveau va monter encore, avec une plus grande diversité de jeux."

Au menu : de plus gros cadeaux, des jeux plus variés, des émissions thématiques, et un rythme repensé pour durer. A l'époque, un jeu ne repassait pas avant sept semaines. Un choix stratégique pour ne jamais lasser les fidèles. Et sur le long terme, Vincent Lagaf' vise loin : quatre ans de diffusion sont déjà envisagés.

Une passion intacte pour la mécanique… et la télé déjantée

L'univers de la mécanique, son autre grande passion, sera aussi à l'honneur. Déjà connu pour SOS Garage ou Duel de mécanique (une émission où il emmène un ami essayer une voiture dans un lieu improbable) Vincent Lagaf' lance une nouvelle production :

"Les Mécanos de l'enfer, où je vais mettre des groupes de copains au défi de me fabriquer un bolide hors norme. Il y a bien longtemps que je voulais faire ça."

Mais attention, ces émissions sont de véritables monstres à produire : "On n'en fait qu'une par an", prévient-il. Le genre de show qu'on ne fabrique pas à la va-vite… un peu comme les voitures qu'il aime.

Un animateur à part, entre rigueur et autodérision

Derrière ses vannes et ses blagues, Vincent Lagaf' cache une vraie discipline. Il connaît ses limites, respecte son rythme, et refuse de se transformer en machine à enregistrer. Un positionnement rare dans le paysage audiovisuel, mais qui force le respect.

Et comme toujours avec lui, tout ça se fait avec un sourire et une bonne dose de dérision. Preuve que l'on peut faire du divertissement de qualité… sans se brûler les circuits.