Automobile. Cette voiture vintage normande pourrait devenir la prochaine Hot Wheels vendue dans le monde entier

Ils l'ont fait. Une bande de passionnés de Thury-Harcourt (Calvados) a totalement transformé une Volkswagen de 1971 pour lui donner le look flamboyant des Hot Wheels "Redline" mythiques des années 70. Un style rétrofuturiste assumé, qui tape dans l'œil des fans comme des jurés du Hot Wheels Legends Tour France 2025.

Leur objectif ? Rien de moins que de représenter la France aux 24 Heures du Mans, puis à l'international. “Hot Wheels part en quête d'une voiture légendaire et inimitable”, et cette voiture-là coche toutes les cases.

Un vrai jouet… qui roule ! - Hot Wheels

Le Hot Wheels Legends Tour : la compète la plus stylée de l'année

Pour les non-initiés : le Hot Wheels Legends Tour, c'est le rendez-vous mondial des voitures customisées les plus folles, prêtes à devenir des miniatures vendues dans le monde entier. Et oui, une voiture normande dans un blister Hot Wheels, c'est possible.

Après deux éditions réussies, l'événement revient en France pour une 3e édition, avec une grande finale qui aura lieu… roulement de tambour… aux 24 Heures du Mans du 10 au 16 juin 2025. Et notre Coccinelle normande fait partie des 20 véhicules présélectionnés !

Une voiture transformée avec amour (et gros tournevis)

Ce n'est pas juste un coup de peinture flashy. La Volkswagen normande a été entièrement revisitée, de la carrosserie au moteur, dans le pur esprit Hot Wheels. L'objectif ? Créer une voiture qui claque, roule vraiment et raconte une histoire.

Hot Wheels recherche “un véhicule spectaculaire qui laisse parler sa créativité”, et ce projet normand pourrait bien marquer les esprits. D'autant qu'il coche aussi l'autre critère clé : la disponibilité pour la finale, et l'équipe est plus que prête à faire rugir le moteur sur le circuit manceau !

Comment soutenir nos héros de Thury-Harcourt ?

C'est là que vous entrez en jeu. Jusqu'au 11 mai, vous pouvez voter pour vos véhicules préférés en ligne sur le site hotwheelslegendsfrance.com. Plus y aura de votes, plus la Normandie aura de chances d'atteindre le podium et de filer vers la finale internationale. Et qui ne rêve pas de voir une voiture du Calvados devenir une Hot Wheels mondiale ?

24 Heures du Mans : le grand show approche

Les trois finalistes français seront annoncés le 27 mai. Ensuite, direction les stands du Hot Wheels Tour aux 24 Heures du Mans, où près de 350 000 visiteurs pourront admirer les voitures en vrai. Le jury, composé entre autres de l'A.C.O. et d'Etienne Moustache, annoncera en direct le grand gagnant français.

Et si notre Volkswagen de 1971 l'emporte, cap sur l'Europe, puis l'international. Et pourquoi pas une place à vie dans le Hot Wheels Garage of Legends ?