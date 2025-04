Le Havre. Maël Lemarchand, plus jeune champion de France de karting, va représenter la France au championnat du monde

La Normandie est une terre de sport automobile et de champions. Le Seinomarin Pierre Gasly et l'Eurois Esteban Ocon ont débuté sur le circuit d'Anneville-Ambourville, avant de poursuivre leur carrière en Formule 1. Ils seront peut-être rejoints dans quelques années par Maël Lemarchand. Ce jeune pilote de 14 ans habite Sainte-Adresse. Il est devenu en 2024 le plus jeune champion de France junior de Karting. Cette année, il représentera la France au championnat du monde junior (le Trophée Académie FIA Karting) entre mai et septembre.

Maël Lemarchand, champion de France junior de karting en 2024. - KSP Reportages

Sur un kart depuis ses 7 ans

Maël Lemarchand a commencé très jeune le sport automobile. Tout a débuté à ses 7 ans avec un cadeau de Noël. Il a ensuite rapidement rejoint le club ASK Rouen 76 sur le circuit d'Anneville-Ambourville. "J'aime la vitesse et l'adrénaline. Je m'entraîne deux fois par semaine. Je fais aussi beaucoup de sport chez moi et je travaille beaucoup les trajectoires en observant les parcours."

Un seul objectif : la F1

Ce qui fait la différence pour Maël Lemarchand c'est certainement son mental. Il ne voit que par la victoire. Il n'a qu'un seul objectif, la Formule 1. Pour cela son coach est là pour l'aider, Didier Blot. C'est lui qui a aussi formé Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le parcours de notre jeune Normand semble déjà tout tracé. "Fin 2026 je pourrai m'entraîner en F4 et dès 15 ans faire de la compétition. Ensuite la Formula Regional European Championship by Alpine, la F3, la F2 et peut-être, j'espère, la F1."

Maël Lemarchand n'a qu'un seul objectif : la F1. - KSP Reportages

Avant de remplacer Esteban Ocon et Pierre Gasly, Maël Lemarchand devra passer par le championnat du monde junior de karting (le Trophée Académie FIA Karting). Il bénéficie du soutien de l'équipe de France FFSA pour son passage au niveau international. Trois épreuves l'attendent : à Valence en Espagne (15 au 18 mai), à Mülsen en Allemagne (17 au 20 juillet) et à Tremosa en Italie (25 à 28 septembre).