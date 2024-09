Karting. Faire la course à plus de 80km/h sur le circuit de Caen

Avis aux amateurs de vitesse. Situé à Démouville, le circuit de Caen propose des séances de karting sur ses deux pistes, longues de 550 et 800 mètres. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous avez toute votre place sur le circuit puisque trois types de karts sont disponibles. Les karts kids, destinés aux enfants de 7 ans ou plus, les karts 270cc, qui montent à 60km/h, ainsi que les karts 390cc, qui peuvent atteindre les 80km/h, vous feront découvrir des sensations uniques le temps de 12 minutes. En ce qui concerne les tarifs, comptez 18 euros pour la session enfant, 22 euros pour la session 270cc et 30 euros pour la séance 390cc. Si vous souhaitez piloter plus longtemps, toujours dans une ambiance conviviale, des formules spéciales sont proposées.