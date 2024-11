Caen. Des voitures en tout genre investissent le Parc des Expositions ce week-end

Ce week-end, le Parc des Expositions accueille la 7e édition du Salon auto-moto caennais. Ce sont plus de 30 marques de voiture qui seront exposées du vendredi 15 au dimanche 17 novembre, de 10h à 19h. Une nocturne est même prévue le vendredi soir, jusqu'à 21h.

En occasion ou en neuf, des véhicules utilitaires familiaux jusqu'aux dernières innovations, avec ses 60 exposants, le Salon a de quoi plaire à tout le monde ! Le public pourra retrouver des voitures de course et des automobiles de luxe, notamment les Porsche avec le Porsche Club Normandie. Les véhicules vintage ne seront pas en reste, notamment mis en valeur par le Retro Auto Club Normand. En plus des modèles retro en exposition tout au long du Salon, une traversée vintage de Caen est prévue dimanche à partir de 10h, au départ du Parc des Expositions.

Avant de partir du Salon, n'oubliez pas de participer au grand tirage au sort ! De nombreux lots sont à gagner comme un baptême avec le Club Porsche, deux week-ends en Tesla ou encore un vélo électrique.