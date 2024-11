Caen. Le Salon auto-moto est de retour ce week-end !

Du 15 au 17 novembre 2024, le Parc des Expositions de Caen accueille le Salon auto-moto, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voitures et de motos. Les visiteurs pourront découvrir les modèles les plus récents des grandes marques, et explorer les innovations technologiques. Avec plus de 30 marques présentes et une soixantaine d'exposants, ce salon présente les dernières nouveautés du secteur automobile et motocycliste : voitures électriques, motos sportives, véhicules anciens et bien plus encore.

En plus des nombreuses expositions, le Salon auto-moto de Caen propose une série d'animations pour tous les goûts. La Gendarmerie et la Police nationale exposeront leurs véhicules d'intervention, offrant un aperçu unique de leur matériel. Les amateurs de drift pourront admirer des véhicules de l'écurie Normandie Racing, tandis que le Rétro Auto Club Normand présentera plus de 50 véhicules de collection autour d'un décor de la Route 66. Enfin, les passionnés de Porsche pourront découvrir des modèles emblématiques du club Porsche Normandie.

Durant le week-end, 5 000 euros de lots seront à gagner avec le Grand Jeu du Salon auto-moto 2024. En donnant de bonnes réponses sur des questions qui abordent le thème de la sécurité routière, les visiteurs pourront remporter de jolis cadeaux, tels qu'un vélo électrique Mary Bike, des week-ends en Tesla, un baptême de vitesse avec le Club Porsche, une initiation au drift avec Normandie Racing, un bon d'achat de 50€ pour Mary Bike, et cinq pass annuels pour les événements de Caen.

David Brad, le directeur du Salon Auto Moto à Caen, nous présente l'événement :