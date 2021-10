Les 50 ans de la Porsche 911 à Caen pour le Rétro Festival

Sport, prestige et patrimoine, telle est la devise que les organisateurs du Rétro Festival de Caen souhaitent partager durant deux jours autour de véhicules de légende.

De nombreuses animations sont prévues les 29 et 30 juin sur le site de la Prairie de Caen et dans la ville : défilés, spectacles, concours d'élégance, bourses...

Happy birthday 911

Pendant deux jours Porsche s'associe au Rétro Festival pour fêter le 50ème anniversaire de sa voiture légendaire, : la 911 dont le premier modèle fut présenté à Francfort en 1963. Le club Porsche Normandie participera également à la célébration du bolide avec ses adhérents et leurs véhicules.

Une Renault Floride de 1961 pour 1 euro

Les habitués retrouveront la traditionnelle vente aux enchères dans l'enceinte du festival, le samedi 29 juin à partir de 15h00.

Parmi les accessoires, objets publicitaires et véhicules, le commissaire priseur mettra a prix une ancienne Renault Floride de 1961 pour 1 euro !

La France à Caen

Les propriétaires et collectionneurs de voitures anciennes viendront de toutes la France avec leurs Jaguar, Delage, Citroën, Bugatti, Austin Healey, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce...

Deux grandes parades sont prévues dans le centre ville de Caen le samedi 29 juin.

Jouez et gagnez une belle ancienne

Les Vitrines de Caen, partenaires du festival, et le Rétro vous offrent cette année... une voiture de collection ! a partir du 17 juin, vous pourrez remplir gratuitement un bulletin de participation chez les commerçants de Caen et participer au tirage au sort.

INFO +

- Dates : Samedi 29 Juin et dimanche 30 juin 2013

- Lieu : site de l'hippodrome de Caen, centre ville

- Horaires d'ouverture : chaque jour de 9h.30 à 18h.30

- Tarifs : 10 € la journée et 15€ le Pass week-end, valable les deux jours

Gratuit pour les enfants de moins de douze ans accompagnés d'un adulterestauration, bar et brasserie sur place pendant les deux jours

- Sur place : animations, expositions, concerts et spectacles

- Village exposants : accessoires autos, miniatures, vêtements, saveurs du terroir...

- Village VIP et partenaires officiels du Rétro

- Vente aux enchères le samedi 29 juin à 15h.00

- Concours d'élégance en costumes d'époque et défilé de prestige des véhicules, le dimanche 30 Juin à partir de 15h. sur le site de l'hippodrome

- Circuit de la Prairie, exhibitions toute la journée du dimanche 30 juin