Porsche 911: un demi-siècle d'originalité

Pour reprendre le flambeau d’une lignée exceptionnelle, la nouvelle 911 type 991 se veut plus que jamais elle-même en jonglant avec les paradoxes. Telle son architecture avec moteur arrière en porte-à-faux. Ou sa sportivité qui n’entame jamais son aptitude à jouer les utilités au quotidien.

S’y ajoutent, sur la septième génération du modèle, des émissions de CO2 suffisamment basses pour l’imposer comme la voiture de grand sport à faire profil bas sur ce plan-là.

La 911, c’est un style inimitable décliné depuis 1963 avec un égal bonheur. La nouvelle mouture ne faillit pas à la règle en arborant une silhouette encore plus élancée que sa devancière, imputable à son allongement de 5,6 cm.

Luxueux, mais sans ostentation, le nouveau cockpit se signale par une console centrale traversante, façon Panamera, qui regroupe les fonctions de conduite.

Mais ici, c’est le ramage qui prime. Réduit de 3,6 l. à 3,4 l., l’inédit flat-six de la Carrera (à partir de 89.498€) aligne pourtant 5 ch de plus (350 ch), et le bloc de la Carrera S, toujours à 3,8 l., en gagne 15 ch (400 ch). Même sans aller vite, mener la 911 est un régal, avec des reprises "canon" et une sonorité du flat-6 ensorcelante de grande sportive… Le tout dans un vrai confort d’amortissement.