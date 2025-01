Manche/Calvados. A 23 ans, il lance son entreprise de nettoyage de voiture à domicile

"C'est ce qui me passionne depuis toujours. J'adore les véhicules, les miens déjà. Les prestations que je sais m'offrir, j'aimerais les offrir à d'autres", assure d'entrée Benjamin Caenes. Ce jeune homme de 23 ans vient de lancer une activité dans la Manche et le Calvados, de nettoyage de véhicule à domicile.

Garder une belle voiture

"Nous sommes en Normandie, il y a beaucoup de pluie, donc forcément les voitures sont sales, a-t-il constaté. Garder le véhicule esthétiquement très beau, c'est important pour la revente, mais aussi pour le plaisir. On achète un véhicule qui coûte cher, donc forcément, on veut qu'il soit toujours de qualité irréprochable", estime-t-il. "C'est ce qu'on appelle du detailing, donc aller dans les détails de la voiture. Par exemple, je vais aller dans le détail des jantes, je vais nettoyer les étriers, ce que les gens ne font pas." Pour le faire à domicile, il y a des règles : "On ne peut pas utiliser l'électricité des gens ou l'eau des gens." Il a donc aménagé sa camionnette pour avoir tout sous la main.

Avec ses produits professionnels, il va entretenir la carrosserie, faire ressortir la peinture, le tout sans attaquer le vernis, ce qui fait que le véhicule reste beau longtemps. "On peut voir des alvéoles, le vernis qui s'écaille… moi, ça me fait mal au cœur." Une prestation tout de même "complexe et il faut être formé", explique-t-il. Benjamin Caenes nettoie aussi l'intérieur des voitures.

Un projet bien mûri

Benjamin Caenes réfléchit au projet depuis maintenant presque trois ans. La naissance de sa fille, il y a sept mois, a terminé de le convaincre. "C'est le moment où vraiment je me suis mis à 200% dans le projet. Ça m'a fait un déclic dans le sens où j'ai envie que mon nom représente quelque chose. Aujourd'hui j'en suis fier, j'ai un camion à mon nom, j'ai les formations pour faire ce que je fais", développe le jeune entrepreneur, qui avoue tout de même : "J'ai eu la crainte de me lancer, parce que forcément ouvrir une entreprise, ça peut être flou." Maintenant qu'il a commencé, la peur est partie… comme la saleté sur un véhicule qu'il entretient.

Pratique. Du lundi au dimanche, sur rendez-vous au 06 30 98 46 07 au à knscleanpro@gmail.com.