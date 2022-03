Deux voitures se sont percutées de plein fouet samedi 20 février vers 11h30 entre St-Jean-de-Daye et Carentan sur la N174. Cinq personnes ont été blessés, dont une grièvement. Les pompiers, le SAMU et les gendarmes sont sur les lieux. Une déviation a été mis en place et ça bouchonne. L'accident pourrait être lié au mauvais temps puisqu'une averse de grêle tombait au moment des faits.

