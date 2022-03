Carambolages sur la RN13

Onze voitures, deux poids-lourds et un bus transportant une quarantaine de touristes anglais ont été accidentés ce matin du samedi 20 février près de Brix, sur la RN13. Et par miracle, pas de blessé à déplorer... Les incidents ont éte provoqués par le verglas qui s'est invité cette nuit et qui a transformé la route en une véritable patinoire. Peu après 9h, la circulation est revenue à la normale mais restez prudents. Départ en vacances oblige, vous êtes nombreux sur les routes de la région aujourd'hui.

