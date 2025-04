Sport auto. Rendez-vous à Lessay : le rallycross lance le show les 3 et 4 mai !

Situé dans la Manche, le circuit de Lessay accueille pour la sixième année consécutive une manche du championnat de France de rallycross. Long de 886 mètres, il alterne 45 % de terre et 55 % d'asphalte, avec une ligne droite de départ de 200 mètres et un tour Joker rallongé de 54 mètres. L'infrastructure, homologuée par la Fédération française du sport automobile, a récemment été améliorée avec des triples rails et un traitement spécifique de la surface à base de résine de pin. Des aménagements pensés pour renforcer la sécurité tout en conservant le caractère spectaculaire de l'épreuve.

Du grand spectacle pour un public fidèle

Jean-Claude Leforestier, président de l'association de rallycross de Lessay, ne cache pas son enthousiasme pour cette nouvelle édition. Ce sont pas moins de 8 000 passionnés qui sont attendus ce week-end pour assister à la première étape du championnat 2025. Après un record de 129 concurrents en 2024, l'épreuve de Lessay confirme son attractivité et s'impose comme un rendez-vous incontournable du sport automobile français.

Jean-Claude Leforestier nous donne quelques précisions sur l'événement :

Rallycross de Lessay 2025 Impossible de lire le son.

Une expérience VIP à gagner avec Tendance Ouest

A l'occasion du Rallycross de Lessay, Tendance Ouest organise un jeu-concours exceptionnel. A la clé : un pack 100% Rallycross incluant deux entrées pour l'événement, un baptême de deux tours en voiture de compétition avec pilote professionnel, ainsi qu'une visite VIP des paddocks et des coulisses. Pour tenter votre chance, il suffit de vous rendre sur notre compte Instagram.