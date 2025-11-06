Carentan-les-Marais. Quelle programmation pour le festival Les Egaluantes ?

Quels sont les films qui pourront être vus aux Egaluantes à Carentan ? Le festival de cinéma a dévoilé sa programmation du 27 au 30 novembre. Entre films grand public en avant-première, documentaires et courts-métrages, il y en a pour tous les goûts. Les invitations ont été lancées, et certains réalisateurs et acteurs de ces films seront présents dans la Manche pour cette dixième édition. Les horaires et la billetterie sont sur le site du festival.

Ouverture mercredi 26 novembre

Diffusion de L'Ame idéale d'Alice Vial avec Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen, "tourné en Normandie, en clin d'œil à un festival profondément enraciné dans son territoire (sortie le 17 décembre 2025 Gaumont)", précise le festival.

jeudi 27 novembre

• Chasse Gardée 2 d'Antonin Fourlon et Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili, en salle le 10 décembre,

• Les Habitants, documentaire de Louis-Julien Petit sur le quotidien des colocataires des maisons partagées Simon de Cyrène, où vivent ensemble personnes valides et non valides, avec le réalisateur,

• Louise de Nicolas Keitel avec Diane Rouxel, Cécile de France, en salle le 10 décembre,

• Police Flash 80 de Jean Baptiste Saurel avec François Damiens, Audrey Lamy, en salle le 18 mars 2026,

• Qui brille au combat de Joséphine Japy avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, en salle le 31 décembre.

Vendredi 28 novembre

• A la poursuite du père Noël de James Huth avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty, en salle le 10 décembre,

• Au top (ou presque), documentaire de Cédric Defert avec Grégory Montel, en sa présence, sur une bande d'amis tentant de réhabiliter un vieux cinéma désaffecté, sortie en 2026,

• Beaucastel de Gabin Rivoire, tourné dans le prestigieux domaine familial de Châteauneuf-du-Pape avec Charles et César Perrin, grands noms du vin qui seront présents,

• Deviens génial de Léo GrandPerret avec Manu Payet, sortie 2026,

• Les Enfants de la Résistance de Christophe Barratier avec Artus, Gérard Jugnot, une adaptation de la bande dessinée éponyme de Vincent Dugomier et Benoît Ers, en salle le 11 février,

• Les Invertueuses de Chloé Aïcha Baro,

• Mata, film d'espionnage de Rachel Lang, avec Eye Haïdara, Joséphine Japy et Raphaël Personnaz, pour une sortie en 2026.

Documentaires

Ma langue de Rémi Mauger,

de Rémi Mauger, Altavilla, l'héritage des Normands de Sicile , de Fabrice Tempo, en sa présence,

, de Fabrice Tempo, en sa présence, Alambic de Matthieu Simon en sa présence,

de Matthieu Simon en sa présence, Femmes de pouvoir d'hier à aujourd'hui du Collège de Trévières en présence des élèves,

du Collège de Trévières en présence des élèves, La Ferme à Gégé de Florent Verdet,

de Florent Verdet, La mer n'attend pas de Robert Weiss en sa présence,

de Robert Weiss en sa présence, Le mystère Satie de Bastien Louka en sa présence,

de Bastien Louka en sa présence, Sous nos yeux de Stéphane Miquel,

de Stéphane Miquel, 8 sekunden de Jean-Marie Vinclair, en sa présence.

Films récents et du patrimoine

• Muganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux,

• Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus avec Bourvil, présenté par Dominique Besnehard,

• Retour à Howards End de James Ivory, présenté par Stéphane Simon.

Jeune public – séances scolaires (les 27 et 28 novembre)

• La petite Fanfare de Noël, de Meike Fehre et Sabine Dulli,

• La Grande Révasion de Rémi Durin, Olivia d'Irene Iborra Rizo,

• Petite ville devient cité, documentaire d'Orian Ziad,

• sans oublier le ciné-concert Le Vélophone.

Courts-métrages – le talent de demain

Une vingtaine de courts-métrages originaux et locaux sont présentés.

• Les belles cicatrices de Raphaël Jouzeau,

• Le Colisée de Nabil Kechouhen,

• La fuite de Garenne de Maxime ChefdeVille,

• J'ai avalé une chenille de Basile Khatir,

• Jour de permis de Laura Ghazal,

• Le Roi du silence d'Héloïse Martin,

• L'homme de merde de Sorel França,

• J'ai tué votre chat de Léna Mardi,

• La Dernière photo des Collégiens de Montebourg.

Enfin de nombreuses animations sont prévues tout au long du festival.