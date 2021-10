Hors Normandie. Cinq comédies françaises à découvrir au cinéma cet été

Avec ces cinq comédies françaises, les vacances sont déjà là ! Direction "Ibiza", pour une comédie au soleil avec Christian Clavier et Mathilde Seigner, des vacances survoltées avec "C'est quoi cette mamie ?!" avec Chantal Ladesou en mamie déjantée, des aventures folles dans "Quand on crie au loup" avec Marilou Berry et Gérard Jugnot, avant de reprendre tranquillement le chemin de la rentrée avec "Premier de la classe", porté par Michèle Laroque, et "La vie scolaire" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.