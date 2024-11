Cinéma. Originaire de la Manche, Baptiste Lecaplain en tête d'affiche de "Jamais sans mon psy" avec Christian Clavier

Né le 23 mai 1985 à Mortain (Manche), Baptiste Lecaplain a grandi en Normandie. Son père était agent d'entretien, et sa mère gérait un salon de coiffure. Il a fait ses études secondaires au collège La Chaussonnière puis au lycée Littré à Avranches, où il a forgé son humour et sa passion pour la scène. Fier de ses origines, il évoque souvent son enfance normande dans ses interviews, preuve de son attachement à sa région natale.

Jamais sans mon psy : encore une affaire de famille

Dans cette comédie réalisée par Arnaud Lemort (Ibiza), Christian Clavier incarne le Dr Olivier Béranger, un célèbre psychanalyste. Sa vie paisible bascule lorsqu'il découvre que Damien Leroy, son patient le plus envahissant et angoissé, incarné par Baptiste Lecaplain, est en couple avec sa fille Alice. S'ensuivent des situations cocasses, où manipulations et quiproquos se mêlent.

A l'écran :

• Christian Clavier : Dr Olivier Béranger

• Claire Chust : Alice

• Baptiste Lecaplain : Damien Leroy

• Cristiana Réali : Paloma Béranger

• Rayane Bensetti : Stéphane

• Et bien d'autres talents, dont Thomas VDB et Claudette Walker.

Des critiques divisées

Bien que la bande-annonce ait suscité de la curiosité, les premiers retours sont mitigés. Les internautes reprochent un manque d'originalité : "Encore une comédie française où Christian Clavier s'embrouille avec son beau-fils", peut-on lire dans les commentaires sur YouTube. D'autres pointent du doigt un jeu trop attendu de Christian Clavier, déjà vu dans des rôles similaires.

En revanche, le duo Clavier-Lecaplain intrigue par son potentiel comique. Si l'humour absurde et décalé du Normand fonctionne bien, il pourrait faire de ce film une réussite inattendue.

Une sortie très attendue

Jamais sans mon psy arrivera en salles le 11 décembre 2024, juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Ce long-métrage pourrait séduire les amateurs de comédies légères et de duos improbables. Baptiste Lecaplain, par son charisme et son énergie, promet de faire honneur à ses racines normandes.