CINEMA Les Visiteurs- la révolution, une suite acceptable

Aujourd'hui, je vous parle du film Les visiteurs, la révolution (ou les visiteurs 3) de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean Reno, Karin Viard, Ary Abittan …



Je suis allée voir ce film quelques jours après sa sortie, à reculons après les mauvaises critiques des spécialistes et des spectateurs. Je m'attendais donc à un enchaînement de blagues plus nulles les unes que les autres, mais je voulais voir ça de mes propres yeux. Bien m'en a pris car je vous donne tout de suite mon ressenti global : c'est loin d'être un naufrage et ça se laisse regarder !

Une phrase toute simple permet d'expliquer le vieillissement des acteurs entre les 2 suites , ça n'est pas grand chose mais cela apporte tout de suite un peu de « logique » à tout cela. Il y a un scénario, l'histoire est cohérente et se tient bien. Je craignais un enchaînement de « sketchs » mais il y a bel et bien un fil conducteur, imparfait certes mais présent. L'époque a l'air plutôt bien dépeinte, pour le peu que j'en connais. Et c'est peut-être ce qui manque le plus : le manque de repères. Dans les autres films, on pouvait se fier à notre époque et voir comment réagissaient des personnes issues du moyen-âge à notre technologie. Ici, pas de possibilité de comparaison, ce sont 2 époques anciennes à nos yeux. C'est pourquoi le film ne parle que de nostalgie de notre époque. Jacquouille se désespère de ne plus avoir accès à nos technologies et n'aime pas ce « vieux futur ». Il n'y a plus ce ressort comique qui avaient fait les beaux-jours des premiers volets.

Plusieurs clins d'oeil plus ou moins insistant aux 2 premiers films nous sont montrés, afin de ne pas dépayser les fans, que ce soit avec les acteurs ou les dialogues. Tout comme le 1 et le 2, il y a quelques gags visuels un peu too much et lourdauds, bien que la nostalgie rende certains fans peu objectifs à cela. Mes souvenirs des anciens films datent du 20ème siècle, mais je me rends bien compte que les grosses verrues et les bruits de pets me faisaient beaucoup rire parce que j'étais une enfant à l'époque et non pas par la finesse de l'humour.

La plupart des gags ont trait à la vague de changements orchestrée par la révolution ,une volonté d'égalité entre les citoyens et la fin des privilèges des nobles. Les rôles d'Ary Abittan et Karin Viard sont tout à fait dans cette lignée. Il est néanmoins assez dommage que la pluipart de ces scènes se concentrent en intérieur , dans un appartement. J'aurais aimé plus de diversité dans les lieux de tournage.

Le film ne se termine pas tout à fait, à la manière des visiteurs 2. Va t'on avoir un 4ème volet afin de donner une vraie conclusion à la saga ? La question mérité d'être posée tant la réponse est incertaine...



Les visiteurs- la révolution est la suite des visiteurs 2 et se comporte comme telle. L'histoire est bien traitée et sans être hilarante, elle n'est pas le naufrage annoncé. En allant voir ce film, ce sera comme revoir un ami 20 ans après : c'est toujours le même mais il a évolué et il faudra accepter ces changements. Pour autant , vous aurez de bons souvenirs à vous raconter. Les visiteurs- la révolution, c'est en ce moment au cinéma.