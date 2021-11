Cinéma. The gentlemen, un film de gangsters rythmé

The Gentlemen est un film à ne pas manquer, qui réunit action, humour et gangsters autour d'un bon scénario.

Guy Ritchie nous a habitués à faire des films avec des séquences très rapides, au rythme bien nerveux. Bonne nouvelle, nous retrouvons sa signature dans The Gentlemen ! Je n'avais pas trop accroché à sa relecture du mythe du roi Arthur. Le live-action d'Aladdin ne portait pas vraiment sa patte, même si le film était correct. Ici, il n'y a pas véritablement de scènes ultra-rapides, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas une seule seconde, tout s'enchaîne parfaitement.

J'ai adoré le charisme de tous les protagonistes, qui dégagent beaucoup de choses à l'écran, du cupide Hugh Grant à la success-woman Michelle Dockery, alias Rosalind. Tous les rôles sont bien recherchés, au premier plan ou non.

Comme la bande-annonce nous y prépare, le film est axé sur le récit du personnage de Hugh Grant, qui nous balade dans une chasse à la taupe dans le monde de la mafia. L'action est très bien filmée, notamment un combat de gangs de jeunes aux tenues parfaites.

L'histoire est menée tambour battant et j'avais hâte de connaître le fin mot de l'histoire. J'ai apprécié l'humour très présent et l'inventivité de ces mafieux. La musique est comme toujours bien choisie par Guy Ritchie et rajoute à l'impression de dynamisme du film.

