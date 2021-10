Harry Roselmack en immersion ce soir dans une prison française.

Harry Roselmack vous donne rendez-vous pour une nouvelle immersion : sa septième ! Dès 23h20, découvrez les images qu'il a ramené de son infiltration en centre carcéral, un univers très fermé, où les caméras de télévision ne rentrent que très rarement. Durant dix jours, il a vécu le quotidien des 600 détenus du centre de détention de Muret (Haute-Garonne). Dans cet établissement de l'agglomération toulousaine, les condamnés purgent généralement de longues peines. A travers des échanges et des discussions, Harry Roselmack lève le voile sur cet univers hermétique, qui fascine autant qu'il inquiète. "Derrière les portes du pénitencier", c'est à 23h20 sur TF1.

France 2 vous propose une soirée dédiée à Yves Montand dès 20h35 à l'occasion du 20eme anniversaire de sa disparition. Découvrez ce soir le portrait signé Patrick Rotman de cet artiste disparu le 9 novembre 1991.

En bref, le reste de votre soirée télé :

sur TF1 : Les Experts Manhattan

sur France 3 : un téléfilm français intitulé "Quand la guerre sera loin"

Sur Arte : un documentaire sur le Mediator

Sur M6 : suite et fin de Desperate Housewives avec les 3 derniers épisodes de la saison 7 inédite

Du cinéma sur Canal + avec un drame français de Bertrand Blier avec Jean Dujardin et Albert Dupontel intitulé "Le bruit des glaçons". Ce film a permis à l'actrice Anne Alvaro de remporter le "César de la Meilleure actrice dans un second rôle". L'histoire, c'est celle de Charles, un écrivain célèbre et alcoolique qui a la désagréable surprise de recevoir la visite de son cancer dans sa belle villa du Sud de la France. c'est à 20h55.