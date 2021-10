Koh Lanta exceptionnellement ce soir sur TF1

TF1 vous propose exceptionnellement à 20h50 un épisode de Koh Lanta. Le programme est normalement diffusé le vendredi, mais en raison d'un match de football opposant la France aux USA demain, le 9ème épisode sera diffusé ce soir. Vous y découvrirez les suites du conseil de vendredi qui a entraîné l’élimination d’Olivier. Découvrez ci-dessous les 1ères images de cet épisode.

Egalement ce soir, la suite de la saison 2 inédite en France de "The Good Wife" ! c'est sur M6 à 20h50 avec les épisodes 5,6,7 et 8, puis suivra pour la première fois en diffusion gratuite à la télévision, la 1ère saison de Damages. La série avec Glenn Close et Rose Byrne commence à minuit et au programme : les 3 premiers épisodes de la première saison.

En bref, le reste de votre soirée télé

avec Envoyé Spécial sur France 2

The Event et Shameless sur Canal

Du cinéma sur France 3 avec un thriller américano-allemand de 2008 intitulé Duplicity avec Julia Roberts et Clive Owen

Cinéma aussi sur Arte avec "down in the Valley", drame américain avec edward norton et evan rachel wood.