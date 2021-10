Evenement télé ce soir avec la diffusion de Twilight !

M6 diffuse ce soir "Twilight, chapitre I : Fascination". Dès 20h45, découvrez, ou redécouvrez les débuts de la saga vampirique à quelques jours de la sortie en salles du début du dernier volet de Twilight (ndlr, prévue mercredi). L'adaptation au cinéma des romans de Stephenie Meyer a réuni plus de 2 700 000 personnes dans les salles de cinéma en France en 2009 avec le premier volet de cette saga et plus de 4 millions avec le deuxième volet. La version papier de la saga à l'origine du film s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde et 4 600 000 en France. Son auteur Stephenie Meyer est par ailleurs une grande fan du trio britannique Muse. Certaines scènes des livres ont été écrites sous l'inspiration de leur musique et des remerciements adressés au groupe figurent même au début du livre.

Autre événement à la télévision dès aujourd'hui : un nouveau programme court humoristique proposé par France 2 sur le thème des personnes handicapées. Défi compliqué mais France Télévisions tient à tenter de le relever. Chaque jour, un épisode de "Vestiaires" sera diffusé après le journal de 13 heures et avant le journal de la nuit. 25 épisodes de 2 minutes composent la série et vous emmèneront en immersion dans le monde du handisport, sur le ton d'un humour décalé. L'ambition du programme est de faire oublier le handicap en le rendant familier. Découvrez ci-dessous un épisode de cette série.

En bref, le reste de votre programme pour ce soir :

Sur TF1 : un nouvel episode de Camping Paradis.

Castle sur France 2.

Borgia sur Canal +.

Du cinéma sur arte avec un grand classique américain de 1987 : Full Metal Jacket.

De la musique sur France 3 avec Michel Berger dans le cadre de "Discographie". Cette collection documentaire qui a commencé il y a quinze jours avec Jean Jacques Goldman et Michel Delpech se poursuit. Prenez l'habitude, chaque lundi à 20h35, France 3 honore ceux qui ont écrit les plus belles pages de la chanson française.