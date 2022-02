M6 organise un casse télévisuel ce soir

L’événement télé du jour, c'est la diffusion de Mesrine : l'instinct de mort. M6 vous propose une soirée cinéma avec Vincent Cassel , Gérard Depardieu , Cécile de France , et Gilles Lellouche entre autres. Dès 20h45, vous découvrirez le premier des deux volets du biopic de Jean-François Richet sur Jacques Mesrine. Ce soir, M6 devient pour ses concurrentes, l'ennemi public numéro 1 avec ce film retraçant la vie du plus célèbre braqueur que la France ait connu et qui s'est illustré pendant les années 70 en braquant le Casino de Deauville ou en s'évadant du Tribunal de Compiègne.

Sur le canal 19 de TNT, la chaîne France Ô vous donne rendez vous avec un grand classique du cinéma français : "Ascenseur pour l'échafaud". Film policier de 1958 de Louis Malle avec Jeanne Moreau, et Lino Ventura entre autres, c'est à 20h35

A notez également aujourd'hui, l'arrivée d'une nouvelle émission quotidienne sur France 5. Il s'agit d'un magazine culturel intitulé Entrée libre et présenté par Laurent Goumarre. Rendez vous dès 20h si vous le souhaitez pour décrypter en 20 minutes toute l’actualité culturelle. Il s’intéressera notamment au cinéma, à la bd, à la littérature ou encore à la musique.

En bref et sur les autres chaînes

TF1 : un téléfilm français intitulé Le Client avec Gérard Darmon et Eric Berger suivi de quelques épisodes de New York Unité Spéciale.

France 2 : Castle et Mots Croisés avec Yves Calvi

France 3 : les n°1 du rire et de la chanson

Canal + : la série d'Eric Judor : Platane

Du cinéma sur Arte avec La tour infernale.