La finale de Masterchef se retrouve face à la saison 2 de The Good Wife

Le retour de "The Good Wife", c'est ce soir ! La saison 2 inédite en France commence dès 20h45 sur M6. Au début de cette nouvelle saison, Peter Florrick sort de prison et annonce son retour sur le devant de la scène politico-judiciaire tandis qu’Alicia est plus que jamais tiraillée entre les deux hommes de sa vie : Will et Peter, le père de ses enfants qui l’a trompée et humiliée publiquement.

Événement également sur TF1 avec la finale de Masterchef dès 20h50. Au terme des trois défis imposés, l'un des 2 candidats sera sacré "Masterchef 2011" !

Alors selon vous, qui raflera la mise ce soir ? TF1 avec Masterchef ou M6 avec The good wife ? La course à l'audience sera rude et laissera certainement peu de places aux autres chaînes. En bref, coup d’œil aux autres programmes de la soirée :

Sur France 2 :Envoyé Spécial

Sur Canal + : The Event et Shameless

Du cinéma sur France 3 avec Poséidon : film d'action et d'aventures américain avec Kurt Russell et Josh Lucas.

Du cinéma également sur Arte avec Le Secret de Brokeback Mountain. Film qui a décroché le Lion d'Or lors de la 62e Mostra de Venise, en 2005. Il a également été récompensé par 4 Golden Globes en 2006. Rendez vous 20h40 sur le canal 7 de la TNT ce soir.