People. Cancer des os : Alain Chamfort raconte comment la Normandie a accompagné sa rémission

Quand Alain Chamfort évoque aujourd'hui son cancer des os, l'artiste le fait avec une retenue qui le caractérise depuis toujours. Pendant longtemps, le chanteur avait choisi le silence, refusant d'inquiéter ses proches comme le public. Ce n'est que plusieurs années après le début de la maladie qu'il s'est ouvert sur ce combat intime, amorcé bien avant que quiconque ne le sache.

En confirmant sa rémission, l'interprète de Manureva raconte surtout un chemin personnel, marqué par la volonté de ne pas alourdir ceux qui l'entourent. Une attitude discrète, presque pudique, qui l'a accompagné tout au long du traitement.

"Tout est réglé" : le chanteur confirme sa rémission

Interrogé récemment sur son état de santé par La Tribune Dimanche, Alain Chamfort a livré les nouvelles les plus attendues : sa guérison.

Selon lui, les années de soins ont porté leurs fruits, au point de pouvoir affirmer que la maladie appartient désormais au passé. Cette annonce s'accompagne d'un tournant majeur : son départ de Paris pour s'installer en Normandie, face à la mer, près de Deauville, comme le rapporte Gala. Un choix assumé, presque vital, qui lui a offert un décor plus calme pour se reconstruire après la maladie.

Il y confiait récemment avoir vécu cette période avec beaucoup de peur, malgré une rémission acquise depuis cinq ans.

Une nouvelle vie normande mais des séquelles bien présentes

Si la guérison est acquise, Alain Chamfort ne cache pas les traces laissées par cette épreuve. Il parle volontiers d'une "fragilité" nouvelle, conséquence directe de son cancer des os. Des douleurs au niveau du dos et des doigts persistent, les vertèbres ayant été touchées. Mais ces séquelles ne l'empêchent pas d'avancer.

Elles n'auront d'ailleurs aucun impact sur sa participation aux Enfoirés, où il se produira à l'Accor Arena en janvier 2026.

La Normandie, refuge et terre de reconstruction

En quittant Paris, Alain Chamfort a choisi la Normandie pour entamer le chapitre de l'après-cancer. Le calme de la côte, l'espace, la mer omniprésente : un cadre qui semble l'avoir aidé à retrouver une respiration, un quotidien apaisé après des années sous tension.

Cette installation marque une étape symbolique : celle d'une vie tournée vers le mieux-être, loin du tumulte de la capitale.