Normandie. "Va chier" : la campagne osée pour inciter à faire le test du cancer colorectal

En lettres mauves sur fond bleu, le slogan est sans équivoque : "va chier". Deux mots un brin provocateurs, pour inciter à participer au dépistage du cancer colorectal, qui tue chaque année 17 000 personnes. C'est une campagne de la Ligue contre le cancer, qui rappelle à l'occasion de l'opération "Mars bleu" qu'un cancer détecté tôt est synonyme de guérison dans 9 cas sur 10.

Pour les hommes et femmes de 50 à 74 ans

"Qu'est-ce qui est le plus choquant, 17 000 morts ou 'va chier' ? C'est de la bonne provocation, avec un but bien précis", estime le Dr Ahmed Benhammouda, cancérologue et vice-président du comité départemental de La Ligue en Seine-Maritime. L'objectif est bien d'inciter les personnes concernées à réaliser ce test, simple et gratuit, tous les deux ans.

Dr Ahmed Benhammouda Impossible de lire le son.

"Il concerne les hommes et les femmes âgées de 50 à 74 ans, aujourd'hui, deux tiers d'entre eux ne se testent pas", déplore le médecin. Le test peut pourtant se faire à domicile, par le biais d'un kit que l'on peut commander en ligne, ou demander à son médecin ou en pharmacie. Pas besoin de se déplacer, l'enveloppe bleue où l'on glisse un échantillon de selles est pré-affranchie.

96% de tests négatifs

Le test permet de détecter s'il y a du sang dans les selles. 96% des tests ne révèlent rien d'anormal, et un test positif n'est pas forcément synonyme de cancer. "Soit on détecte un polype avant qu'il n'évolue en cancer, on l'enlève, et on empêche un cancer de se développer, poursuit le cancérologue, soit il y a un cancer à un stade très précoce et on évite des traitements lourds." Détecté suffisamment tôt, le cancer ne nécessite pas forcément de chimiothérapie ou plusieurs jours d'hospitalisation, simplement une chirurgie moins lourde.

Dr Ahmed Benhammouda Impossible de lire le son.

Avec "Va chier", le médecin seinomarin espère que cela va faire causer, pourquoi pas dans les familles : "Les enfants sont les meilleurs prescripteurs." Voilà en tout cas un gros mot autorisé… Au moins pour le mois de Mars bleu !