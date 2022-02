Cancer colorectal : la Haute-Normandie encore loin des recommandations européennes

Si la Haute-Normandie est légèrement au-dessus de la moyenne nationale (31,7%), elle est en revanche encore très loin des recommandations européennes en matière de dépistage du cancer colorectal (45% minimum).

C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, l'Institut national du cancer et l'Institut de veille sanitaire (InVS) lancent une nouvelle campagne de sensibilisation pour inciter les plus de 50 ans à se faire dépister.

Le cancer colorectal est le deuxième plus meurtrier, mais se guérit à 90% s'il est dépisté assez tôt. Le test est généralement proposé par les médecins traitants aux hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans et peut être réalisé par le patient directement chez lui.