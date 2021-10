Le cancer, principale cause de décès en Haute-Normandie ?

En Haute-Normandie, les cancers ont causé en 2010 5.000 décès, sur 16.200 au total, soit 31% des morts recencées. Arrivent ensuite les maladies de l'appareil circulatoire (26%), puis dans une moindre mesure et dans l'ordre : des causes externes de blessures et d'empoisonnement, des symptômes et états morbides mal définis, les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies de l'appareil digestif, les maladies du sytème nerveux et des organes des sens, les troubles mentaux puis les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques.

"En moyenne sur la période 2008-2010, le taux de décès standardisé en France métropolitaine est de 801,7 pour 100 000 habitants, tandis qu'il est de 878,3 en Haute-Normandie, soit une surmortalité haut-normande de 10% par rapport à la moyenne française", révèle l'Insee dans son étude. "Cette surmortalité est un peu plus importante pour les hommes (+ 12 %), que pour les femmes (+ 7 %), accentuant l'écart entre les taux de décès masculins et féminins".

Les décès causés par des maladies de l'appareil digestif et par des troubles mentaux et du comportement (5% et 4% des décès en 2010) apparaissent plus marqués en Haute-Normandie d'environ 25 % par rapport à la moyenne métropolitaine.

Lire l'étude complète de l'Insee de Haute-Normandie