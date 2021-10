Seine-Maritime: surprenant rebond de l'intérim

"Après deux mois de fortes baisses et une quasi-stabilité en septembre 2011, le nombre d’intérimaires en Haute-Normandie progresse de 1,9% en octobre 2011. 467 postes supplémentaires sont ainsi enregistrés en un mois. Cette augmentation s’oppose à la stabilité des effectifs intérimaires observée en France métropolitaine (+0,0%) à la même période", indique l'INSEE de Haute-Normandie. C'est dans le secteur de la construction que le rebond est le plus net (+5,6% en un mois et +13,9% en un an).

Seul la Seine-Maritime "profite de ce dynamisme" avec 602 intérimaires de plus (+3,6% en un mois).