L'intérim en baisse en Haute-Normandie

En mars, la Haute-Normandie comptait 22.905 intérimaires, un chiffre en baisse de 2,8% par rapport à février, la Seine-Maritime étant la plus touchée (-3%, contre -2,3% dans l'Eure). Sur un an, la diminution est très marquée (-7% / -9,3% en Seine-Maritime). Des replis plus sensibles que sur l'ensemble de la France métropolitaine (-5,1% sur un an et +1,2% en mars).

La Haute-Normandie reste la troisième région de France ayant recours à l'intérim, derrière la Franche-Comté et les Pays de la Loire.

On notera enfin que si le nombre d'intérimaires a diminué en mars en Haute-Normandie dans les secteurs de l'industrie (-4%) et du tertiaire (-4,7%), il a augmenté dans le secteur de la construction (+3,5%).