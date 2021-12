Emploi : rebond de l'intérim en juin en Seine-Maritime

En juin 2013, le nombre d'intérimaires haut-normands a augmenté de 1,2%, après deux mois de reculs (-1,2% au mois de mai 2013 et -1,1% au mois d'avril 2013), dévoile la dernière étude menée par Pôle emploi. Et dans la région, le moteur de l'intérim tourne en Seine-Maritime (+2,2%, contre -0,6% dans l'Eure), où sont employés 66% des intérimaires haut-normands. En revanche, sur un an, le nombre d'intérimaires est en forte baisse dans la région (-3,5%, à 21.654), toutefois moindre qu'au niveau national (métropole, -5,2%).

Avec un taux de recours de 5,3%, la Haute-Normandie se place en seconde position dans le classement des régions où le taux de recours à l'intérim est le plus fort, après la Franche-Comté (5,4%). Plus de la moitié des postes (54,2%) sont proposés dans l'industrie.