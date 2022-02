Un nouvel appareil pour améliorer le traitement des cancers à Rouen

Un nouvel appareil de radiothérapie a fait son apparition au Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, à Rouen. Le "TrueBeam Novalis STx". Plus rapide, plus puissant et surtout beaucoup plus précis, il va permettre aux radiothérapeutes de réaliser plus efficacement et avec moins de risques d'effets secondaires les soins du cancer.

Avancées techniques et révolutionnaires

Sa force ? Outre sa puissance décuplée permettant de réduire le nombre de séances de thérapie et la durée d'irradiation, "il bénéficie de systèmes d'imagerie permettant un repositionnement automatique à la recherche de la tumeur et une synchronisation avec les mouvements de respiration qui évite d'irradier les mauvaises zones, précise le Dr Ahmed Benyoucef, chef du département Radiothérapie et Physique médicale. Il s'agit du premier du genre en Normandie". La France en compterait une dizaine au total. Et pour cause, le coût de cet équipement s'élève à près de 4,5M€, contre environ 2M€ pour un appareil classique. L'intégralité de la somme a été apportée en autofinancement par le Centre Henri Becquerel, avec une participation du comité départemental de la Ligue contre le cancer, à hauteur de 150 000€.

Après une livraison fin 2015 et toute une série de tests et de calibrages effectués depuis, la machine accueillera son premier patient mi-avril. L'an passé, 42 000 séances de traitement ont été réalisées au Centre Becquerel pour environ 2000 personnes. Ce nouvel outil permettra de soigner 150 patients supplémentaires.