Eure. Un poids lourd frigorifique percute le terre-plein central sur l'A28

Sécurité. Mardi 2 septembre dans la soirée, un poids lourd frigorifique a percuté le terre-plein central de l'autoroute A28 à hauteur de Saint-Martin-du-Tilleul. L'axe a été coupé à la circulation en direction de Rouen.

Publié le 03/09/2025 à 10h12 - Par Gilles Anthoine
Eure. Un poids lourd frigorifique percute le terre-plein central sur l'A28
Un poids lourd a percuté le terre-plein central de l'autoroute A28 à hauteur de Saint-Martin-du-Tilleul. - Lilian Fermin

Un poids lourd frigorifique de 44 tonnes a percuté le terre-plein central de l'autoroute A28, mardi 2 septembre peu avant 22h30, à hauteur de Saint-Martin-du-Tilleul. Le camion circulait dans le sens Alençon vers Rouen.

Une fuite de carburant

Le chauffeur de 20 ans a été examiné par les pompiers et laissé sur place. Les secours ont contenu une fuite de carburant, en déviant le gasoil vers un bassin de rétention de l'autoroute.

L'A28 a été coupée à la circulation en direction de Rouen, le temps d'évacuer le poids lourd. Mercredi matin, la société ALIS a mis en place des restrictions de circulation dans les deux sens de circulation pour permettre de réaliser des travaux sur les barrières de sécurité. Les automobilistes ne roulent que sur une seule voie avec une limitation de circulation à 90km/h.

