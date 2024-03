Eure. Une partie de l'A28 fermée deux heures à cause de la grêle, un accident fait 5 blessés

Après avoir fait des victimes dans la Manche quelques heures plus tôt, la grêle s'est abattue dans l'Eure ce samedi 23 mars. Et à nouveau, des automobilistes ont été piégés. A hauteur de Saint-Mards-de-Fresne, sur l'autoroute A28 dans le sens Alençon-Rouen, trois véhicules se sont percutés.

Trafic difficile

Au total, six personnes sont impliquées. Trois hommes de 57, 37 et 36 ans ainsi que deux femmes de 47 et 39 ans ont été pris en charge et considérés comme "blessés légers" par les sapeurs-pompiers. Un homme de 49 ans était lui indemne suite au choc.

Alors que la circulation devenait très difficile pour les autres conducteurs, logiquement gênés par l'intervention des secours, le gestionnaire de l'autoroute a pris la décision de fermer la portion. Jusqu'à Orbec, une déviation était mise en place pour les usagers. Cette coupure d'autoroute a duré environ deux heures avant un retour à la normale.