

Orne. Excès de vitesse sur la RN 12 : deux voitures contrôlées à plus de 180km/h au lieu de 110

Sécurité. Lors d'un contrôle routier sur la RN 12 près de Mortagne-au-Perche, la gendarmerie a arrêté deux voitures pour excès de vitesse. Elles roulaient à plus de 70km/h au-dessus de la limite autorisée.

Publié le 02/09/2025 à 16h03 - Par Simon Lebaron
Deux voitures ont été contrôlées à plus de 180km/h au lieu des 110km/h autorisés. - Gendarmerie de l'Orne

Ils dépassaient de plus de 70km/h la vitesse autorisée. Deux automobilistes ont été contrôlés par la gendarmerie lors d'une opération routière sur la RN 12.

Deux excès de vitesse

A hauteur de Courgeoût, près de Mortagne-au-Perche, les deux conducteurs ont été enregistrés à la vitesse de 185km/h et 189km/h au lieu des 110km/h autorisés sur la 2x2 voies. Le permis de conduire leur a été retiré et les deux voitures ont été mises en fourrière.

Pour rappel, 22 personnes sont décédées sur les routes de l'Orne depuis le 1er janvier 2025.

