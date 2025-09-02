Orne. Excès de vitesse sur la RN 12 : deux voitures contrôlées à plus de 180km/h au lieu de 110

Ils dépassaient de plus de 70km/h la vitesse autorisée. Deux automobilistes ont été contrôlés par la gendarmerie lors d'une opération routière sur la RN 12.

Deux excès de vitesse

A hauteur de Courgeoût, près de Mortagne-au-Perche, les deux conducteurs ont été enregistrés à la vitesse de 185km/h et 189km/h au lieu des 110km/h autorisés sur la 2x2 voies. Le permis de conduire leur a été retiré et les deux voitures ont été mises en fourrière.

Pour rappel, 22 personnes sont décédées sur les routes de l'Orne depuis le 1er janvier 2025.

