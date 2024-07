Orne. Grand excès de vitesse sur la RN12 : il roule à plus de 70km/h au-dessus de la vitesse autorisée

Il était pressé de rejoindre son lieu de vacances. Un jeune conducteur âgé de 23 ans originaire de la région parisienne a été contrôlé par les gendarmes vendredi 12 juillet, en fin d'après-midi, sur la RN12 dans l'Orne, à 171km/h au lieu des 100 autorisés.

Son permis retiré

Son permis de conduire a directement été retiré et sa voiture placée en fourrière. "Bonne nouvelle toutefois, il pourra profiter paisiblement de notre Normandie à pied et sans risque pour lui et les autres", réagit avec humour la gendarmerie de l'Orne sur les réseaux sociaux.