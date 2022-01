Paris (AFP). TV5Monde: les pirates n'ont pas diffusé de documents militaires confidentiels

Le ministère de la Défense a annoncé vendredi qu'aucun document confidentiel relatif à des militaires n'avait été diffusé lors de la cyberattaque contre la télévision francophone TV5 Monde par des pirates se réclamant du groupe Etat islamique. Après un "examen minutieux" de l'ensemble des "documents prétendument confidentiels mis en ligne" par les auteurs de l'attaque, "il s'avère qu'aucun de ces documents ne mentionne l'identité de militaires français ni de leur famille", a indiqué le ministère dans un communiqué. La chaîne internationale a été la cible mercredi soir d'une cyberattaque menée par des pirates qui l'ont empêchée d'émettre jusqu'au lendemain et ont pris simultanément le contrôle de ses sites internet. Pages Facebook, comptes Twitter et sites internet de la chaîne ont alors affiché des revendications de l'Etat islamique, les pirates menaçant de s'en prendre aux familles de soldats français participant aux opérations de la coalition internationale contre les jihadistes en Irak. Les pirates ont aussi posté sur le compte Facebook de TV5 Monde des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'EI. "Le ministère de la Défense dément catégoriquement que les individus s'en étant pris aux moyens de diffusion de TV5 Monde aient publié des documents confidentiels le concernant", souligne le communiqué. Il a toutefois réitéré ses "appels à la vigilance à l?ensemble de la communauté de Défense" concernant l'usage d'internet et des réseaux sociaux. Depuis des mois, les soldats français sont invités à faire montre de la plus grande prudence dans la diffusion d'informations personnelles en ligne. En mars 2012, le tueur jihadiste Mohamed Merah avait ainsi repéré l'adjudant Imad Ibn Ziaten dans une petite annonce où ce dernier mentionnait qu'il était militaire et l'avait tué sur un parking à Toulouse où il lui avait donné rendez-vous pour lui acheter sa moto.

