Paris (AFP). Piratage TV5Monde: une guerre d'un nouveau genre à prendre au sérieux

La cyberattaque dont été victime mercredi soir la chaîne TV5Monde fait entrer la France dans une guerre d'un nouveau genre, à prendre au sérieux, selon la presse vendredi. "L'attaque dont a été victime TV5 Monde nous fait entrer de plain-pied dans une guerre d'un nouveau genre. Si cette guerre-là ne tue pas, elle n'en est pas moins efficace en terme d'impact", s'inquiète Christophe Bonnefoy, dans Le Journal de la Haute-Marne. Bernard Stéphan, de La Montagne Centre-France, abonde dans ce sens et écrit : "cet acte terroriste d'un nouveau genre." La "cyberattaque" c'est "la nouvelle arme des islamistes", prévient Le Figaro. "Le piratage de TV5Monde met en évidence une nouvelle facette de la menace terroriste", déplore de son côté Le Parisien/Aujourd'hui en France qui titre "la guerre invisible". "Les +chevaliers des médias+ adoubés par Daesh sont outillés pour les guerres idéologiques du XXIe siècle", relève Christophe Lucet, dans Sud-Ouest et assure : "c'est une guerre totale qui est déclarée". Effectivement, reconnaît Philippe Waucampt, du Républicain lorrain, car désormais : "la menace djihadiste est multiforme." Et Philippe Gélie, dans Le Figaro, de constater avec une certaine inquiétude : "on se perd en conjectures sur la puissance de cette hydre terroriste capable de mener une guerre totale sur tant de fronts, en combinant tant de méthodes." Pour les éditorialistes cet "acte terroriste d?une très grande ampleur", selon les termes de Jean-Christophe Ploquin, dans La Croix, doit donc être pris au sérieux. - 'Rien n'est impossible' - "Le cyberterrorisme n?en est sans doute qu?à ses balbutiements. L?attentat numérique contre TV5-Monde doit être considéré comme un avertissement sans trop de frais de la capacité de nuisance des groupes terroristes", prévient Dominique Garraud, pour La Charente Libre. "Entrer ainsi dans la place, c'est nous dire que rien n'est impossible", observe Bernard Stéphan (La Montagne). C'est une "alerte" estime Philippe Gélie (Le Figaro) qui "nous invite à combler les failles de nos systèmes informatiques les plus sensibles." "Les ennemis d'un Etat sont en mesure d'interrompre un service public. Cela ne relève plus du fantasme", avertit Michel Bassi, de L'Eclair des Pyrénées. "C'est pourquoi il est si important que toutes les précautions techniques soient prises au niveau du gouvernement", selon l'éditorialiste. "Il faut se doter d'équipes capables de neutraliser les cyberattaques. C'est vital", assène en conclusion, Jean Levallois, dans La Presse de la Manche. La chaîne internationale francophone TV5Monde, a été la cible mercredi soir d'une cyberattaque menée par des pirates se réclamant du groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui l'ont empêchée d'émettre et ont pris le contrôle de ses sites internet. La chaîne a pu reprendre totalement sa diffusion jeudi en fin d'après-midi.

