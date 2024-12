Coutances. Un abri de jardin prend feu à côté d'une habitation, les sapeurs-pompiers mobilisés

Plus de peur que de mal. Vendredi 27 décembre vers 18h30, un incendie s'est déclaré à Coutances, dans la Manche, au niveau d'un abri de jardin de 60m². Selon les pompiers, ce dernier était "totalement embrasé" et se situait près d'une habitation. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, et les soldats du feu sont parvenus à maîtriser les flammes à l'aide d'une lance à incendie.

Au total, 13 sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux.