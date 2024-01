Pontorson. Un feu se déclare dans un appartement, une femme d'une soixantaine d'années perd la vie

Une femme de 66 ans a perdu la vie et trois personnes, deux hommes âgés de 57 ans et 32 ans ainsi qu'une femme de 41 ans, ont été blessés après un incendie à Pontorson dans la Manche vendredi 5 janvier vers 14 h 30. Selon les pompiers, un feu d'appartement s'est déclaré au niveau du deuxième étage du bâtiment rue Couesnon. Ils sont parvenus à le maîtriser à l'aide d'une lance à débit variable. D'après les soldats du feu, trois personnes ont été incommodées par les fumées et une femme a été retrouvée inanimée dans l'appartement. Au total, 19 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.