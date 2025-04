Santé. En Normandie : face à la chute de la vaccination après l'adolescence, l'importance de se protéger à tout âge

Chez les tout-petits, les résultats restent positifs. Selon Santé publique France, la couverture vaccinale contre la rougeole atteint des niveaux élevés, avec "au moins une dose reçue par une très grande majorité des nourrissons". Les progrès sont également notables pour les infections à méningocoques, avec une couverture importante pour le méningocoque C et une nette progression pour le méningocoque B.

En début de vie, la Normandie assure ainsi un haut niveau de protection vaccinale.

Dès l'adolescence, une baisse inquiétante de la couverture

A mesure que les enfants grandissent, la situation se dégrade. Pour la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), les taux de vaccination diminuent avec l'âge, souligne Santé publique France. A 15 ans, la couverture contre les méningocoques est qualifiée "d'insuffisante", exposant cette tranche d'âge à un risque accru d'infection.

Un signe encourageant toutefois : la vaccination contre le papillomavirus progresse chez les filles comme chez les garçons, réduisant les inégalités entre les sexes et renforçant la prévention des cancers associés.

Chez les adultes, des rappels souvent négligés

L'entrée dans l'âge adulte ne marque pas un regain d'adhésion vaccinale, bien au contraire. A 25 et 45 ans, les rappels recommandés pour le DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) sont trop souvent négligés, affaiblissant ainsi la protection collective contre ces maladies évitables.

Une évolution positive est toutefois observée chez les femmes enceintes, avec une hausse de la vaccination contre la coqueluche, essentielle pour protéger les nouveau-nés dès leurs premiers jours.

Une situation particulièrement préoccupante chez les seniors

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, le constat est alarmant. D'après Santé publique France, la couverture vaccinale est "globalement très insuffisante". Ce déficit expose cette population à des formes graves de maladies telles que la grippe, la coqueluche ou encore des infections liées au tétanos et à la diphtérie.

Or, pour les seniors, ces infections peuvent entraîner des complications sévères, voire mortelles, rendant une mise à jour des vaccinations particulièrement indispensable.

La vaccination à tout âge : un enjeu de santé publique

La vaccination ne concerne pas uniquement les enfants : chaque âge de la vie nécessite des rappels et des protections spécifiques. Maintenir à jour son calendrier vaccinal permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les personnes les plus vulnérables de son entourage.

Dans un contexte de résurgence de certaines maladies infectieuses comme la rougeole ou la méningite, le respect du calendrier vaccinal à toutes les étapes de la vie est essentiel pour garantir une immunité collective efficace et durable.