Rouen. Vaccination contre la grippe : "En ce moment, on a un risque majeur"

L'épidémie de grippe perdure. Selon les données de Santé publique France, la circulation des virus grippaux "est toujours très active en métropole comme en Outre-mer", peut-on lire sur le site du gouvernement sante.gouv.fr. Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne de vaccination conjointe contre la grippe et le Covid-19 jusqu'au 28 février au lieu du vendredi 31 janvier prévu initialement. Les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner sans attendre. Cette annonce, publiée mercredi 22 janvier, n'a pas encore eu d'impact sur la fréquentation de toutes les pharmacies rouennaises.

"J'ai vacciné presque deux fois plus de personnes que l'année dernière"

Depuis l'annonce de la prolongation de la vaccination de la grippe jusqu'en février, "il n'y a pas d'accélération de la vaccination ces derniers jours, malgré la communication, confie Cyrille Grenot, pharmacien titulaire au sein de la pharmacie Henri IV à Rouen. Par contre, il y a eu une très très bonne couverture de vaccination parce que j'ai vacciné presque deux fois plus de personnes que l'année dernière, ajoute le professionnel. Ça représente environ 150 personnes."

"Ce n'est pas non plus la bousculade pour venir se faire vacciner"

"On a toujours nos patients habituels qui viennent avec leur coupon de la prise en charge de la sécurité sociale et des salariés d'entreprises, assure Pauline Beaussart, préparatrice en officine à la Pharmacie des Halles à Rouen, près de la place du Vieux-Marché. On voit peu de personnes venir d'elles-mêmes se faire vacciner pour se protéger ou pour protéger leur entourage, souligne-t-elle. Par rapport à l'an passé, je dirai qu'il y a plus de monde mais ce n'est pas non plus la bousculade pour venir se faire vacciner", relate la spécialiste.

Est-ce encore le moment de se faire vacciner ?

Pour Cyrille Grenot, il est important de se faire vacciner et même actuellement. "On est toujours en zone épidémique et trois variants de grippe sont actifs en même temps. En plus, on est en zone froide donc favorable à la dissémination de la grippe, assure le pharmacien. Il y a aussi le risque de surinfection avec le Covid-19. En ce moment, on a un risque majeur", explique-t-il.

Mais attention il faut savoir que "les personnes qui se font vacciner maintenant ne vont pas avoir l'immunité avant deux semaines, explique Pauline Beaussart. Le mois de novembre était le meilleur mois pour se faire vacciner parce que l'immunité est portée jusqu'à mars", renchérit-elle. En attendant que l'organisme fabrique des anticorps, les personnes qui viennent de se faire vacciner peuvent "attraper la grippe entre-temps avant d'être immunisées".

Il faut donc faire preuve de vigilance et respecter les gestes barrières, d'autant plus si vous croisez des personnes fragiles.