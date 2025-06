Santé. 31 cas de virus tropicaux recensés chez des Normands et présence confirmée du moustique tigre dans la région

D'après le dernier bulletin de surveillance épidémiologique de Santé publique France, mis à jour le 6 juin 2025, 31 cas d'arboviroses ont été recensés depuis le 1er mai chez des personnes domiciliées en Normandie. Il s'agit uniquement de cas importés, c'est-à-dire de personnes ayant contracté la maladie hors de la région, lors de séjours dans des territoires tropicaux.

Dans le détail :

17 cas de dengue ont été signalés, en provenance de Guadeloupe (10 cas), Martinique (5 cas) et Polynésie française (2 cas).

14 cas de chikungunya ont été importés de La Réunion.

Pour l'heure, aucun cas autochtone (contracté localement) n'a été détecté en Normandie depuis le 1er mai.

Le moustique tigre désormais bien implanté en Normandie

Surnommé “moustique tigre” à cause de ses rayures noires et blanches, l'insecte Aedes albopictus est le principal vecteur de la dengue, du chikungunya et du virus Zika. Originaire d'Asie, il colonise progressivement la France métropolitaine depuis les années 2000.

Depuis 2023, les opérations de surveillance menées par l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie ont permis de confirmer pour la première fois sa présence établie en Seine-Maritime.

Prévenir l'installation du moustique tigre : un enjeu collectif

La lutte contre le moustique tigre passe avant tout par des gestes simples et des mesures de prévention à domicile. En effet, le moustique pond ses œufs dans de petites quantités d'eau stagnante. Il est donc conseillé de :

Vider régulièrement les soucoupes, vases et contenants d'eau dans les jardins et balcons ;

Couvrir les réservoirs d'eau (citernes, récupérateurs) ;

Entretenir les gouttières pour éviter les bouchons propices à la rétention d'eau ;

Éviter de laisser traîner des objets pouvant recueillir l'eau de pluie (bâches, pneus, jouets...).

Chaque geste compte pour limiter la prolifération de ce moustique, particulièrement actif de mai à novembre.