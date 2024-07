Santé. Alerte à la dengue et propagation de moustiques tigres en Normandie : une augmentation préoccupante des cas

En ce début d'été 2024, 51 cas ont été signalés, contre seulement 7 à la même période en 2023. Cette augmentation est principalement due à des retours de voyageurs provenant de Martinique ou de Guadeloupe (62,3%) où des épidémies de dengue sont en cours.

Les symptômes incluent une forte fièvre, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, et parfois une éruption cutanée. Bien que souvent bénigne, la dengue peut parfois entraîner des complications graves. Il n'existe pas de traitement spécifique, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à éviter en raison du risque de saignement. La dengue est une maladie virale transmise par le moustique tigre (Aedes albopictus). Identifiable par ses rayures noires et blanches, il pique principalement le jour et se reproduit dans les eaux stagnantes. En France métropolitaine, il s'est implanté dans 78 départements, y compris récemment en Seine-Maritime, marquant la première présence confirmée en Normandie. En 2023, c'est 58 signalements qui ont été faits en Normandie.

L'ARS souligne l'importance de la vigilance collective pour prévenir une épidémie en Normandie et invite la population à suivre les recommandations de prévention disponibles sur son site officiel. Cependant pas de panique, 90% des cas de dengue proviennent de touristes de retour de vacances et non des moustiques présents en Normandie.

Cependant, il faut tout de même se protéger de cette espèce dangereuse pour la faune et la flore locale, mais aussi pour l'homme. Pour limiter la propagation des moustiques tigres, l'ARS recommande d'éliminer les eaux stagnantes autour des habitations, d'utiliser des moyens de protection contre les piqûres (vêtements longs, répulsifs, moustiquaires) et de signaler la présence de moustiques tigres via leur site internet. Les voyageurs revenant de zones à risque doivent continuer à se protéger des piqûres pendant trois semaines et consulter un médecin en cas de symptômes.