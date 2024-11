Caen. Centres de santé : comment ils réduisent leur empreinte carbone

Qu'ont rapporté les mesures au CHU de Caen, et quelles vont être les futures mises en œuvre ?

Gain écologique

Les mesures adoptées par le CHU ont permis une réduction de plus de 1 071 tonnes d'équivalent CO 2 . C'est l'équivalent de 115 tours de la Terre en voiture.

Gain économique

En six ans, la politique de réduction de l'empreinte environnementale de ses 36 blocs opératoires, a permis à l'hôpital d'économiser 114 214 euros. "Si on a une réduction de la consommation, en répondant aux impératifs de santé publique et aux besoins des patients, mais avec un usage raisonné et le mieux dimensionné : c'est profitable sur tous les aspects", explique Sébastien Delescluse.

Futures mesures

Le centre hospitalier de Caen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et compte mettre en place d'autres mesures : l'extension des pratiques de recyclage, la suppression progressive du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre extrêmement polluant, sensibiliser les soignants aux éco-pratiques, la suppression du matériel à usage unique pour le réutilisable…