Rouen. Bagarre dans un bus : un homme reçoit des coups de poing

Sécurité. Un trentenaire a donné des coups de poing à un homme, dans un bus, mercredi 1er octobre, à Rouen. L'agresseur, qui aurait agi par vengeance, a été arrêté.

Publié le 02/10/2025 à 14h07 - Par Gilles Anthoine
Un homme de 30 ans a agressé un homme dans le bus à Rouen : il a été interpellé. - Martin Patry

La police est intervenue mercredi 1er octobre vers 19h15 à l'arrêt de bus du Kindarena, à Rouen, à hauteur du Mont Riboudet, à la suite d'une rixe dans un bus. Ce sont les contrôleurs qui ont donné l'alerte.

A l'arrivée des forces de l'ordre, les contrôleurs expliquent qu'un homme de 25 ans s'est fait agresser par un autre voyageur. Il a reçu plusieurs coups. Un témoin de la scène s'est interposé pour faire cesser l'attaque.

Il reconnaît des coups, par vengeance

Agé de 30 ans, l'agresseur reconnaît avec donné des coups de poing. L'homme explique avoir vengé sa belle-sœur, qui a subi des mains aux fesses par le passé. La victime a décidé de porter plainte, l'agresseur a donc été interpellé et placé en garde à vue.

