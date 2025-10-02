Rouen. Bagarre dans un bus : un homme reçoit des coups de poing

La police est intervenue mercredi 1er octobre vers 19h15 à l'arrêt de bus du Kindarena, à Rouen, à hauteur du Mont Riboudet, à la suite d'une rixe dans un bus. Ce sont les contrôleurs qui ont donné l'alerte.

A l'arrivée des forces de l'ordre, les contrôleurs expliquent qu'un homme de 25 ans s'est fait agresser par un autre voyageur. Il a reçu plusieurs coups. Un témoin de la scène s'est interposé pour faire cesser l'attaque.

• A lire aussi. Rouen. Il se fait rouer de coups devant le CHU, trois personnes arrêtées

Il reconnaît des coups, par vengeance

Agé de 30 ans, l'agresseur reconnaît avec donné des coups de poing. L'homme explique avoir vengé sa belle-sœur, qui a subi des mains aux fesses par le passé. La victime a décidé de porter plainte, l'agresseur a donc été interpellé et placé en garde à vue.

• A lire aussi. Rouen. Deux mineurs interpellés pour trafic de drogue