Rouen. Grève sur le réseau Astuce samedi : quelles perturbations à prévoir ?

Mobilité. Samedi 8 novembre, de nouvelles perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du réseau Astuce en raison d'un préavis de grève déposé par la CGT Transdev tous les samedis depuis le 25 octobre dernier. Précisions.

Publié le 07/11/2025 à 16h03 - Par Justine Carrère
Samedi 8 novembre, des perturbations sont à prévoir en raison d'un préavis de grève déposé par le syndicat CGT Transdev le 25 octobre dernier. - Justine Carrère

Les perturbations sur le réseau Astuce de Rouen continuent en raison d'un préavis de grève déposé par le syndicat CGT Transdev tous les samedis depuis le 25 octobre dernier. Samedi 8 novembre, le trafic sera de nouveau perturbé.

Certaines lignes ne circulent pas

Samedi 8 novembre, les lignes de bus T1 et T3 assureront 80% de leur trafic en journée. La ligne T2 fonctionnera à 85% de son service habituel. En soirée, l'ensemble des lignes Teor circuleront normalement avec un trafic à 100%. Les lignes Fast (F1, F2, F3, F5 et F7) assureront 85% de leur trafic pendant la journée, puis fonctionneront normalement en soirée. La ligne F4 assurera 75% de son trafic en journée, mais elle ne circulera pas après 19h. En revanche, les lignes T4, F8, 10, 11, 20, 22, 27, 41 et 43 ne circuleront pas.

Les autres services, tels que Filo'r, Allobus et Calypso, ne sont pas concernés par la grève et fonctionneront normalement. Aucune perturbation n'est également prévue sur le métro ni sur la ligne de bus 15.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site myastuce.fr

